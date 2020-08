La relance éco : à Alès, des cosmétiques à la châtaigne se déconfinent grâce au web

L'Accent est une entreprise cosmétique basée à Alès (Gard) qui conçoit des produits à base de châtaignes des Cévennes, notamment une poudre libre à la formule brevetée. Les ventes se sont quasi-stoppées avec le confinement, et reprennent petit à petit grâce aux commandes sur internet.

Un fond de teint à base de châtaigne des Cévennes : c'est l'idée d'Adeline Constance et son entreprise l'Accent, implantée à Alès (Gard) depuis 2018. Après avoir été incubé dans les locaux de l'école des Mines d'Alès, où l'entreprise a pu bénéficier des instruments de pointe, elle a fait breveter une formule qui permet à son fond de teint en poudre d'être couvrant, protecteur contre les UV et hydratant. Une véritable success story, ralentie par la crise du coronavirus.

Jusqu'à 85% de ventes en moins

Le confinement a drastiquement ralenti les ventes de cette jeune entreprise. "Nous avons perdu jusqu'à 85% de notre chiffre d'affaire, un peu moins au mois de mai quand le déconfinement est arrivé." explique Adeline Constance. Ses ventes se focalisaient surtout dans les pharmacies et les parapharmacies, "prises par des choses bien plus urgentes pendant la crise sanitaire, et c'est bien normal !". Depuis le déconfinement, les ventes reprennent petit à petit, notamment grâce au commandes web : "Je voulais favoriser le commerce de proximité, mais c'est trop compliqué en cette période, tout ou presque passe par internet."

Je garde espoir pour la suite, et je vais développer le site internet pour pouvoir envoyer leurs commandes aux clients. - Adeline Constance

Vous pouvez trouver les produits et les points de vente sur le site de la marque, L'Accent.