La relance éco : à Alès, Serge Bernard redoute un second confinement

La crise du coronavirus touche de plein fouet l'activité des très petites entreprises. Serge Bernard est artisan à Alès. Avec son fils, il installe, dépanne et entretient des poêles et des poêles à bois. Lui a pu un peu mieux s'en sortir grâce à la trésorerie qu'il avait mise de côté.

Un ou quelques jours de travail par-ci par-là. C'est le quotidien depuis le déconfinement de Serge Bernard, artisan à Alès. Avec son fils, il installe, entretient et dépanne des poêles et des poêles à bois. Une activité qu'il double par des travaux d'aménagement intérieurs et extérieurs. Après deux mois d'arrêt forcé, l'activité reprend mais à très petits pas. Le chef d'entreprise avait heureusement pris ses précautions. "Nous on avait prévu, au cas où il nous arriverait quelque chose, maladie ou autre, de tenir pendant 3 mois. C'était au cas où on aurait eu un gros creux de travail mais pas en ayant comme aujourd'hui, un gros stock de matériel à la maison." Du matériel commandé pour les chantiers à venir mais qui ne sert à rien pour l'instant.

"On ne s'en sortira pas si on doit se reconfiner"

Depuis le déconfinement, Serge Bernard et son fils n'ont travaillé que quelques journées. Heureusement, certains clients qui avaient fait faire des devis rappellent. "Au mois de mai, si tout se concrétise, on arrivera à s'en sortir." Les aides du gouvernement ont certes été versées mais ce 20 mai, l'artisan et son fils n'ont toujours pas touché le chômage partiel du mois d'avril. "On vit sur nos réserves personnelles. Bien entendu, si on doit se reconfiner dans un mois pour 3 mois de plus, c'est mort."