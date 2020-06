"La relance éco" : à Amiens, l'activité du café Gambetta repart "doucement", mais sûrement

C'était le grand jour ce mardi 02 juin. pour les bars et restaurants, autorisés à rouvrir après 2 mois et demi de fermeture. Patron du café-bar le Gambetta à Amiens, sur la place du même nom en centre-ville, Hugo Tabart est à la tête de cette enseigne historique, détenue depuis 30 ans par sa famille.

Avec ses 5 salariés, Hugo Tabart a constaté que l'activité repart "doucement, tranquillement". En clair, du monde, mais souvent quelques chaises de vide sur la cinquantaine de places de son café-bar. Pas de file d'attente pour s'installer à la terrasse du café : la nouvelle a été bien accueillie par le patron des lieux. "C’est ce qu’on espérait aussi : ne pas avoir une grosse affluence pour respecter la distanciation sociale et pouvoir séparer les tables" indique-t-il. Sur sa terrasse, les tables sont espacées mais aucune d'entre elles n'est banalisée.

Pas aidé par la poursuite du télé-travail dans de nombreuses entreprises amiénoises, Hugo Tabart a en fait retrouvé les habitués pour son premier jour : "des personnes qui habitent en centre-ville, pas trop de l'extérieur". Dés lors, "il était facile de faire respecter la distanciation sociale". Même si pour Hugo Tabart, le plus compliqué pour le premier jour était d'éviter les mauvais réflexes des clients. Comme bouger soi-même une table pour s'installer. " Si il y a un groupe de six personnes, ils vont vouloir prendre une table, en déplaçant mon plan de table" regrette-t-il.

Encore prudent sur les perspectives de fréquentation de son café-bar cet été, Hugo Tabart espère revoir plus de monde rapidement, boosté par le soleil. Mais il parle déjà d'une saison 2020 à part, et d'une année "qui ne sera pas à retenir." Mais le patron du café-bar le Gambetta n'a pas contracté de prêt. "On tient sur la trésorerie. Si on arrive à faire ça sans le prêt, autant continuer comme ça. " appuie Hugo Tabart.

