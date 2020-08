La relance éco : à Amiens, le restaurant Le Pré Porus redémarre en demi-teinte

Depuis le 2 juin, les habitués du Pré Porus, situé sur les bords de la Somme à Amiens, ont pu retrouver ce restaurant aux allures de guinguette. La partie restauration a rouvert mais les salles de réception, elles, ne peuvent toujours pas accueillir de public en raison des consignes sanitaires. Un coup dur pour son gérant Patrice Chelmy.

Comment s'est passée la réouverture depuis le 2 juin ?

A notre grande surprise, je pense qu'il y avait une grande attente de la clientèle de retrouver le chemin des restaurants et du restaurant. Il y a une fréquentation qui est soutenue et qui reste soutenue, encore jusqu'à maintenant.

La partie réception du restaurant, elle, reste pour le moment fermée en raison des consignes sanitaires, c'est un coup dur ?

C'est une très grosse perte puisque notre modèle économique est basé sur les salles de réception, sachant que l'on peut en une fois accueillir 300 personnes, sans compter le restaurant. Notre activité sur les salles de réception démarre vers le 15 mars et court jusqu'à fin juin. Donc les deux mois et demi perdus cette année sont cruciaux pour notre activité. La partie "réception" sur l'année 2019 a représenté à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. Donc ce manque à gagner est monstrueux. (...) On essaye de revoir comment se remettre en question sur la partie "restaurant".

De quelle manière ?

On essaye d'être à l'écoute, on voit qu'il y a une grande demande par rapport aux produits qu'on travaille : du frais, bien sûr, c'est incontournable. Et puis beaucoup de poisson. Là, dernièrement, on a fait un pavé de loup pané aux six graines avec un beurre nantais.

Le restaurant est ouvert du mardi midi au dimanche midi, de 12 à 14 h 30 et du mercredi soir au samedi soir, de 19 à 20 h 30.