La relance éco : à Amiens, les marionnettes de la troupe Chés cabotans ont repris vie en petit comité

Les cabotans d'Amiens sont une institution locale. Ces marionnettes à tringle et à fils sont ancrées dans le patrimoine depuis des décennies. Mais avec le Covid-19, Lafleur, le héros (équivalent de Guignol à Lyon) et ses amis ont cessé de bouger pendant de longues semaines.

Le déconfinement et la réouverture des salles de spectacle ont pourtant sauvé la saison estivale de la compagnie Chés cabotans. Depuis le 15 juillet, les marionnettistes jouent presque tous les jours. Charlène Pruvot, en charge des relations publiques, résume comment la troupe s'est adaptée :

Nous avons normalement 130 places dans le théâtre. Là, la jauge a été réduite à 45. Nous avons donc décidé de doubler le nombre de représentations."

Ainsi, l'équipe limite la casse, même si sur juillet, par rapport à 2019, on a dénombré moitié moins de spectateurs. "C'est terrible, mais on se dit que ça va. On est chanceux d'avoir un public qui était au rendez-vous." Les affluences se sont stabilisées et une trentaine de personnes assistent en moyenne aux spectacles, protégées par un masque (obligatoire).

Une rangée sur deux est condamnée au théâtre © Radio France - Esteban Pinel

En outre, Ché cabotans s'est réinventé, avec deux ateliers pour les plus jeunes. La petite Alice, 7 ans, a peint un porte clés à l'effigie d'une marionnette. "On s'est réinscrit rapidement, glisse Danièle, qui l'accompagne ce mercredi 12 août. C'est la deuxième fois qu'on vient aux ateliers. Et on a vu tous les spectacles." Les ateliers seront pérennisés au delà de l'été.

Alice, 7 ans, et son porté clés qu'elle vient de peindre pendant l'atelier au théâtre © Radio France - Esteban Pinel

Cette reprise a permis à quatre permanents et deux intermittents de reprendre pleinement leur travail; Seule une artiste reste chez elle, par précaution.