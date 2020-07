La relance éco : à Amiens, premier bilan pour les bars et restaurants un mois après la réouverture

La relance éco de ce vendredi 3 juillet se pose en terrasse. Après un mois de réouverture, les bars et restaurants amiénois dressent un premier bilan. Entre mise en place des mesures sanitaires et retour, difficile, des clients.

Un premier bilan mitigé pour Christophe Duprez patron du restaurant "Le quai" et président de l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de la Somme.

En ce début d’été les restaurateurs samariens accusent encore entre 20 et 60 % de chiffre d’affaires en moins. Les établissements souffrent du manque de touristes qui ne viennent plus en Picardie.

Christophe Duprez est également le patron d'un bar de nuit et il constate une meilleure trésorerie sur ce type d'établissement. "Les clients sont plus jeunes et ont été peu touchés par le Covid" ce qui explique pour lui le retour plus rapide des clients que dans les restaurants.

Victor Caron, tout nouveau propriétaire du bar "Red & White" à Amiens © Radio France - Valentin Houinato

Du côté des bars, Victor Caron 22 ans a racheté le bar "Red & White" le 12 mars, quatre jours avant le confinement.

Il n'a pu ouvrir son établissement que le 3 juin et il a tout de suite mis en place les règles sanitaires à la lettre, mais résultat : "je n'avais pas de clients".

Depuis, il a dû assouplir un petit peu les règles. Les affiches sur le coronavirus ont été retirées des murs et le port du masque est moins strict.

C'est d'ailleurs ce qui a fait revenir les clients. Victor Caron a déjà réalisé 50 % du chiffre d'affaires qu'il s'était fixé.