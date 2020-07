"La relance éco" : un patron de salons de tatouage à Amiens dresse un premier bilan depuis le déconfinement

Les aiguilles ont recommencé à percer et tatouer depuis près de deux mois dans les deux salons Piercing Spirit en centre-ville d'Amiens. Une réouverture bienvenue après deux mois de confinement mais la relance est compliquée.

Le propriétaire, Gilbert Debroucker repart avec "8 000 euros de loyers et factures de retard". Si le carnet de rendez-vous se remplit de plus en plus, les salons accusent quand même 20 % d'activité en moins.

La relance éco : tatoueurs Copier

Pour le gérant, il faudra attendre au moins six mois avant "d'y voir plus clair" et repartir sur des bases saines.

Des salons déjà habitués aux mesures sanitaires

Côté sanitaire, avant l'épidémie, les tatoueurs étaient déjà à jour en ce qui concerne la désinfection, et mesures d'hygiène.

La boutique Piercing Spirit en centre-ville d'Amiens © Radio France - Valentin Houinato

Ce qui change, comme dans tous les commerces, c'est la présence de gel hydroalcoolique à l'entrée, un sens de circulation et le port du masque obligatoire.

Des nouvelles mesures parfois difficiles à faire appliquer à tous les clients comme l'explique Myriam, tatoueuse pour Piercing Spirit depuis trois ans, au mirco de France Bleu Picardie.