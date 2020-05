"La relance éco" : à Amiens, le déconfinement a un goût de chocolat

"La relance éco" de ce vendredi 15 mai donne la parole à la chocolaterie Trogneux. Au total dix boutiques et 60 salariés dans les Hauts-de-Faance. Malgré une petite activité durant le confinement, le patron Jean-Baptiste Trogneux se réjouit de la réouverture de ses boutiques.

Le déconfinement, c'est aussi l'occasion de se faire plaisir. La semaine du 11 mai, marque la réouverture des boutiques Trogneux dans les Hauts-de-France et à Amiens.

Jean-Baptiste Trogneux au micro de France Bleu Picardie Copier

Pendant ces presque deux mois de confinement, la chocolaterie a conservé une activité, grâce notamment à un service de livraison.

On envoyait jusqu'à 400 colis par jour

Un service qui a beaucoup plu aux clients, jusqu'à 400 colis de chocolats et macarons étaient envoyés chaque jour pendant le confinement. "Notre chocolaterie ressemblait à une plateforme Amazon" s'amuse le patron Jean-Baptiste Trogneux.

Les chocolats de la maison Trogneux © Radio France

Une activité, au ralenti, qui a, à peine sauvé les meubles. Au total, 80% du chiffre d'affaire a été perdu par rapport à 2019 malgré un regain de commandes des clients au moment de Pâques.

Réouverture avec des règles sanitaires strictes

Pour la réouverture de la chocolaterie, la boutique amiénoise a mis à disposition de ses clients du gel hydroalcoolique, et des vitres en plexiglass ont également été installées. Tous les vendeurs et vendeuses portent désormais des masques.

Mauvaise nouvelle pour les gourmands, plus de dégustations malheureusement, mais des chocolats en sachet individuel sont encore offerts aux clients.

Gel hydroalcoolique et vitres de séparation dans la boutique Trogneux à Amiens © Radio France

La majorité des salariés ont repris le travail. Les 20 employés de la fabrique de chocolat sont déjà aux fourneaux et prépare les macarons et chocolats pour l'été et la fête des mères. Du côté des boutiques, 50 des 60 employé.es sont déjà en magasin.

Jean-Baptiste Trogneux rappelle aussi que le chocolat est un excellent antidépresseur en cette période trouble, alors n'hésitez plus.