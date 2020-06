"La relance éco" : à Andernos sur le Bassin d'Arcachon, BV Productions attend l'éclaircie

Quand on arrive dans les locaux de BV Productions dans la zone artisanale d’Andernos, il y a le grand car régie noir acheté notamment pour assurer les retransmissions des matches amicaux des Girondins de Bordeaux et dont le crédit court toujours. Il est stationné sous un auvent. Dans les locaux, Bruno Voyer, le patron, est tout seul. Le studio et les caméras sont éteintes.

Nous faisons partie des dommages collatéraux du coronavirus.

Comme pour beaucoup, l’arrêt a été brutal au mois de mars. Plus de compétition sportive, donc plus de captation à effectuer. Même chose pour les réunions politiques. Et les annonces, les runes après les autres, des annulations des manifestations culturelles pendant l’été n’a rien arrangé. Aujourd’hui, les 4 salariés de l’entreprise sont toujours en chômage partiel. Et l’entreprise ne bénéficie pas des exonérations de charges puisqu’elle n’a pas été fermée administrativement. "Nous faisons partie des dommages collatéraux du coronavirus, explique Bruno Voyer. Aujourd'hui, les sociétés événementielles sont oubliées car nous n'avons pas eu de fermeture comme les restaurants, les cinémas ou les discothèques. Pour autant notre activité dépend à 100% du sport ou des festivals".

Face aux difficultés, Bruno Voyer tente tout de même d’être positif en se disant que la relance, ce sera réellement pour dans quelques semaines. "Il faut se débrouiller en espérant une reprise en septembre, précise-t-il. Même si cela risque d'être plutôt pour novembre ou décembre. C'est en tous cas la période des quelques devis que l'on nous demande. Même pour le sport, le moment de la reprise n'est pas encore très précis".

