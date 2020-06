« La relance éco » : à Angers, Fidaco encourage les entreprises à recourir au prêt garanti par l’État

Les experts-comptables du cabinet Fidaco tirent la sonnette d'alarme, car si beaucoup d’entreprises ont recours au Prêt garanti par l’État, le secteur CHR (cafés hôtels restaurants) n’exploite pas suffisamment, selon eux, cette mesure qui consiste en un prêt de trésorerie d’un an à un taux d’intérêt proche de zéro. « L’activité dans ce secteur redémarre en mode dégradé, moins de place dans les établissements, potentiellement des charges plus fortes que le chiffre d’affaires. Les dirigeants de ces entreprises vont devoir piocher dans la trésorerie » explique Jean-Christophe Pierrès expert associé du cabinet Fidaco.

Anticiper l'automne 2020

Pour amortir le choc, Jean-Christophe Pierrès conseille à ses clients de recourir au prêt garanti par l’État dès maintenant pour anticiper un automne qui s’annonce compliqué « Habituellement après les fermetures l’ été, les entreprises connaissent déjà des tensions sur la trésorerie…le prêt garanti par l’État peut-être une solution pour faire face à ces difficultés » déclare l'expert-comptable.

Justement, lundi a été dévoilé un premier bilan de ce programme d’aide : en deux mois 500 000 entreprises en France ont bénéficié de cette mesure pour un total de 85 milliards d'euros, c’est un record en Europe.

Fidaco est une société d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes implantée à Angers et Nantes. Elle est dirigée par six associés, compte 50 salariés et conseille plus de 700 clients PME/PMI, artisans, indépendants de tous secteurs.

La relance éco : Fidaco Copier

