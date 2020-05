"La relance éco": à Angoulême, les architectes poursuivent leurs études

C'est un effet de la relance de la construction et du marché de l'immobilier : les architectes et bureaux d'études retrouvent leurs habitudes. Après avoir travaillé en télétravail pendant le confinement, ils vont pouvoir terminer des chantiers et en lancer d'autres. Exemple à Angoulême.

A Angoulême, dans le quartier du Champ de Mars, l'agence Greenwich 13 regroupe sept architectes et une secrétaire. Créée par trois associés, elle travaille beaucoup pour des marchés publics, en Charente et en Gironde. C'est elle qui a réalisé le nouveau visage du stade Chanzy l'année dernière, et qui va terminer prochainement le bâtiment Krysalid sur le Technoparc de La Couronne. L'activité n'a pas trop souffert du confinement, grâce aux études (les plans et dessins destinés à la réalisation des bâtiments). Mais les chantiers étaient à l'arrêt.

Des chantiers au ralenti

Depuis le 11 mai, les chantiers ont repris mais pas à leur rythme habituel. L'activité de l'agence d'architectes est également ralentie, mais les études continuent, toujours en télétravail pour certains. Rendez-vous, discussions avec les donneurs d'ordres, croquis et maquettes se font en visio-conférence ou par téléphone. C'est la réalisation qui prend plus de temps que prévu.

Au début du confinement, le 17 mars, le président du conseil national de l'ordre des architectes avait alerté sur les difficultés de trésorerie des entreprises, et demandé des mesures de soutien économique et social pour la profession. La cellule de crise installée à cette époque s'inquiétait des obligations contractuelles, qui prévoient souvent des pénalités en cas de retard sur un chantier.

L'agence Greenwich 13 à Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT