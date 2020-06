La relance éco : à Annecy, Karine rouvre enfin la "Buvette du marché"

Ce mardi matin, elle avait le masque sur le visage, mais on distinguait quand même ses yeux rouges d'émotion. Karine, la patronne de la Buvette du marché à Annecy en Haute-Savoie, rouvre son café après plus de deux mois de fermeture à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Ce mardi matin, France Bleu Pays de Savoie était avec elle et ses employés, au cœur du marché d'Annecy dans la vieille ville.

Emotion pour Karine, la patronne du café Copier