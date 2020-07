La relance éco : en Haute-Savoie, Maped prépare la prochaine rentrée scolaire avec optimisme.

Le groupe de fournitures scolaires MAPED a bien résisté au confinement, et à la fermeture des frontières. Malgré une crise qui reste préoccupante en Amérique du Sud, le fabricant de Haute-Savoie reste bénéficiaire, grâce au dynamisme du marché français, et les commandes pour la rentrée scolaire.

A deux mois de la prochaine rentrée des classes, le Groupe Maped met les bouchées double pour rattraper le retard de production et d'approvisionnement engendrés par le Coronavirus, et le confinement. Créée en Haute-Savoie il y a plus de 70 ans, l'entreprise familiale de fournitures scolaires emploie aujourd'hui 2000 personnes à travers le monde, dont 230 sur les deux sites d'Argonay près d'Annecy et d'allonzier-la-Caille. C'est le petit-fils du fondateur de la marque, Antoine LACROIX qui dirige aujourd'hui le Groupe.

Rupture de stock sur le coloriage et la peinture.

_"L'événement que l'on vient de vivre pèse sur les finances du Groupe, mais nous restons bénéficiaire à l'international. La bonne surprise, c'est la belle tenue du marché français qui représente 20% de notre chiffre d'affaires. Avec quelques effets d'aubaine, comme les familles du coloriage et de la peinture qui ont rapidement été en rupture de stock pendant le confinement"-_Antoine Lacroix-PDG de MAPED