La relance éco : à Annecy, Miliboo surfe sur l’engouement des Français pour la décoration

La période est difficile mais Miliboo semble en profiter. Durant le confinement et avec l’appétence pour les Français à la décoration de leur maison, le spécialiste de la vente sur internet de mobilier pour la maison (intérieur et extérieur) a enregistré de bons résultats. Et la tendance se poursuit. La société basée à Chavanod dans l’agglomération annécienne recrute de nouveaux salariés. Entretien avec Guillaume Lachenal, le PDG de Miliboo.

Avec 35% de ventes en plus, Miliboo a profité du confinement. Comment expliquez-vous cette tendance ?

On a confiné le français chez lui et il s’est donc intéressé à son intérieur. Il n’a pas forcément l’habitude d’être enfermé dans les mêmes pièces pendant des semaines et forcément, au bout d’une certaine période, je pense que beaucoup de Français ont songé à redécorer leur appartement ou leur maison.

Nouveaux clients

Aujourd’hui, les Français sont sortis du confinement. Continuent-ils à aller sur Internet pour acheter leurs meubles ?

Nous constatons que la tendance se poursuit. Deux raisons peuvent expliquer cela. Premièrement, il y a toujours un attrait sur la partie ameublement et redécoration de sa maison. Et il y a, je pense, un deuxième phénomène. Durant le confinement tous les magasins étaient fermés donc, pendant de nombreuses semaines, la seule façon d’acheter était d’acheter en ligne. On a sans doute influé un peu sur le comportement du consommateur. Aujourd’hui, une partie de nos clients est beaucoup plus enclin à acheter en ligne et notamment acheter des meubles en ligne. Nous avons beaucoup de nouveaux clients qui nous disent que jusque-là, la vente sur Internet "ce n’était pas tout à fait mon truc" et qui finalement estiment que c’est pratique. Actuellement, ces deux tendances poussent notre croissance.

C’est donc une bonne nouvelle.

Nous sommes en train de nous mettre en configuration pour accompagner ce désir qui, potentiellement, peut continuer sur le reste de l’année et même au-delà. Mais tout en restant prudent parce que, comme toute entreprise française, avec cette crise sanitaire nous sommes aussi en manque de visibilité sur ce qu’il va se passer dans les prochains mois.

Embauche

Comment envisagez-vous la rentrée et les mois qui arrivent ?

Alors pour l’instant, nous sommes dans une étape de recrutement et d’approvisionnement car nous avons été très impactés sur nos stocks parce que la volumétrie de vente a été très soudaine. Là nous sommes en train de réapprovisionner nos stocks même si on a encore la quasi-totalité de nos produits disponibles. On recrute aussi dans nos équipes sur Annecy à un peu près tous les postes notamment au service client et au marketing.