"La relance éco" : à Apt, Blachère Illuminations redémarre ses ateliers et prépare Noël

Chaque jour, France Bleu Vaucluse s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Ce mercredi, on se glisse dans les ateliers de Blachère Illuminations, à Apt. La société est spécialisée dans la fabrication d'illuminations de Noël, elle décore des villes du monde entier.

L'activité redémarre, dans les ateliers de ferronerie et de câblage de Blachère Illuminations à Apt. L'entreprise conçoit et fabrique des décors et des illuminations de Noël, elle doit vite se remettre à la tâche pour être prête à temps.

Les salariés disposent de masques et de gel hydroalcoolique. Ils travaillent en horaires décalés, pour ne pas être trop nombreux dans les ateliers. "Nous avons la chance d'avoir de grands locaux, explique le PDG Johan Hugues. Nous pouvons nous organiser pour maintenir des distances suffisantes entre les employés."

Visières en impression 3D

La société Blachère ne s'est pas complètement arrêtée ces deux derniers mois. "Nous avons voulu participer à l'effort collectif en tablant sur notre savoir-faire, explique le PDG. Grâce à notre expertise en impression 3D, nous avons réalisé des visières de protection en bioplastique et nous les avons distribué au personnel et aux soignants."

Aujourd'hui, Blachère Illuminations travaille sur des grosses commandes à l'étranger, notamment Outre-Atlantique. L'entreprise, fondée en 1973 à Apt, dispose de 26 filiales dans le monde, elle fournit des décors de Noël et des illuminations à plus d'un millier de villes, dans 150 pays. Elle compte aujourd'hui sur des commandes publiques pour se relancer après le confinement.

