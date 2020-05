"La relance éco" : à Arcachon, privé de sa terrasse face au Bassin, le restaurant La Marina s'est adapté

La Marina, crêperie, brasserie et glacier, est installée depuis 44 ans sur le front de mer près de la jetée Thiers à Arcachon. Depuis une semaine, ses deux gérants ont relancé leur activité avec de la vente à emporter. Mais, en plus d'une situation financière compliquée, le coronavirus va les obliger à reporter la cession de leur restaurant.

Fermeture décrétée la veille de la cession

La Marina, c’est une institution familiale à Arcachon. C’est le papa du propriétaire actuel qui a monté l’affaire en 1976. Depuis, les Arcachonnais, les Bordelais et tous les touristes se bousculent à longueur d’année pour déguster des plats simples, burgers, crêpes ou glaces, sur la terrasse juste devant la plage. Cette terrasse, qui représente 80% du chiffre d’affaires du restaurant, reste désespérément fermée, et ce au moins jusqu’au 2 juin prochain. Et comme le confinement a provoqué des dégâts parfois inattendus, à La Marina c’est la succession familiale qui a dû être reportée. Babeth et Eric Labourguigne, les propriétaires, avaient décidé de transmettre le flambeau à leur fils Mathieu le 15 mars dernier. La fermeture des restaurants a été décrétée juste la veille au soir. Face à cette situation inédite, Babeth et Eric ont préféré rester en place un an de plus, pour éviter de transmettre à leur fils une affaire en difficulté.

On a senti qu’on était leur rayon de soleil.

La réouverture de la promenade sur le front de mer à Arcachon, puis de la plage ce week-end, constitue déjà un premier ballon d’oxygène pour la Marina. Le retour des promeneurs regonfle un peu le moral des troupes. Les 15 salariés, qui avaient été placés en chômage partiel, ont repris le travail dans un restaurant réaménagé pour respecter les recommandations sanitaires. Et l’effet positif a joué dans les deux sens. “On a retrouvé des habitués, explique Babeth Labourguigne. On a senti qu’on était leur rayon de soleil”. Pour autant, l’horizon n’est pas encore vraiment dégagé. “Même avec une réouverture le 2 juin, et une reprise des locations au 1er juillet, on s’attend à une année blanche”, poursuit la co-gérante de La Marina, qui espère juste que les recettes permettront de payer les frais et les salaires des employés. La vingtaine de saisonniers supplémentaires habituelle ne sera pas embauchée. Avec la règle des 4m2 autour de chaque table, c’est la moitié de la superficie de la terrasse qui va rester condamnée tout l’été.

