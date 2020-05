"La relance éco" : à Arcueil, Éric Le Méné invente un distributeur automatique de gel hydroalcoolique

Chaque jour, France Bleu Paris s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Ce mardi, il s'agit d'Éric Le Méné, un ingénieur et architecte basé à Arcueil dans le Val-de-Marne, qui a conçu une machine qui distribue du gel hydroalcoolique très rapidement et sans contact.

Éric Le Méné a inventé le Gel Express, un distributeur automatique de gel hydroalcoolique pendant le confinement. Cet ingénieur et architecte basé à Arcueil dans le Val-de-Marne a planché sur son projet pendant trois semaines dans un garage. France Bleu Paris lui donne la parole ce mardi matin pour sa nouvelle chronique "La relance éco". Chaque jour, retrouvez l'interview d'un ou d'une gérante d'entreprise.

Une start-up née en deux semaines

Tout est allé très vite pour Éric Le Méné, entre le moment où il a bricolé un premier distributeur avec du matériel de récupération et où il a rempli un dossier de financement auprès de la région Île-de-France. L'ingénieur d'Arcueil reçoit une subvention de la région en matière de recherche et développement qui lui permet d'élaborer un second prototype du distributeur. "En deux semaines, nous sommes passés d'un prototype bricolé à une machine industrialisée", retrace ce mardi matin Éric Le Méné sur France Bleu Paris.

Le projet suscite déjà l'intérêt de pompiers en province, un parc d'attraction en Île-de-France, des fabricants ou encore une société de transports à Toulouse. Une phase d'expérimentation est également en cours avec le réseau de transports Transdev. Les gares du réseau pourraient ainsi être bientôt équipées de Gel Express, si les tests sont concluants. "C'est une machine sans contact, ultra rapide (un tiers de seconde). Tout le monde y trouve son compte", affirme Éric Le Méné. Le distributeur imaginé par cet ingénieur a une capacité de vingt litres, ce qui lui permet de distribuer 10 000 doses avant d'être rechargé.

Selon Éric Le Méné, la technologie peut s'adapter à "tous les besoins" : le distributeur peut aussi bien être installé au Stade de France qu'au café d'en face. L'ingénieur planche sur une "fabrication massive", qu'il espère lancer "en juin, juillet et août". "L'objectif, c'est d'équiper en septembre toutes les écoles, collèges, lycées et transports pour pouvoir faire une rentrée vraiment sereine", projette l'ingénieur.

