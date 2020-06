La relance éco : à Ardon, les Balnéades tentent d'éviter de boire la tasse

Depuis le 4 juin, les Balnéades ont rouvert au public. Le centre de balnéothérapie et de bien-être situé à Ardon, près d'Orléans, a dû, pour cela, s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires : sens de circulation à respecter, vestiaire collectif interdit, désinfection renforcée des espaces communs, port du masque obligatoire en cabine de soins, condamnation d'une machine sur deux dans l'espace fitness...

10 personnes au lieu de 50 aux cours d'aquagym

Mais le plus pénalisant concerne les cours d'aquagym, limités à 10 personnes maximum en même temps. "D'habitude, nos cours accueillent 50 à 60 personnes, précise Loïc Deketelaere, le directeur des Balnéades. Cela nous oblige à imposer à notre clientèle de réserver, et à limiter à trois cours maximum par semaine et par personne - alors que l'abonnement permet normalement un accès limité sans restriction. C'est d'autant plus regrettable que cette jauge s'impose à tous les bassins de France, quelle que soit la taille, alors que nous avons, nous, un bassin de 200 mètres carrés."

Autre restriction : si le sauna a pu rouvrir, le hammam, lui, reste fermé jusqu'à nouvel ordre. "L'ARS, l'Agence régionale de santé, nous dit qu'il n'y a pas assez d'études pour garantir que le virus ne survit pas dans une chaleur humide, donc nous sommes obligés de prendre cette mesure de précaution", commente le directeur.

500.000 euros de perte de chiffre d'affaires

Malgré tout, le chômage partiel, qui s'est appliqué à l'ensemble des 30 salariés pendant le confinement, ne concerne plus que 10% du personnel aujourd'hui. Et le public revient peu à peu, même si on est encore loin des 300 entrées par jour qu'affiche habituellement le centre de bien-être à cette période : "Nous sommes plutôt à une centaine de clients par jour actuellement, mais nous sommes agréablement surpris, car on sent une vraie remontée et donc on peut miser sur de belles perspectives cet été et à la rentrée de septembre", analyse Loïc Deketelaere. Surtout si le protocole sanitaire est allégé.

Il sera tout de même compliqué de rattraper la perte financière entraînée par presque 3 mois de fermeture, estimée à 500 000 euros. Le confinement aura tout de même eu un avantage : le centre en a profité pour déjà réaliser la traditionnelle vidange du bassin, qui a lieu d'ordinaire en septembre.

Le reportage diffusé par France Bleu Orléans est à retrouver ci-dessous :