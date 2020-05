La relance Eco : A Argelès-Gazost, le Parc Chloro’Fil est prêt pour les premiers vacanciers

Pratiquer une activité ludique et sportive en pleine nature, au cœur des Pyrénées, c’est possible tout au long de l’année grâce à de nombreux acteurs du tourisme local. Et cette période de déconfinement appelle aussi les entreprises à rouvrir leurs établissements. A l’image du parc acrobatique et forestier d’Argelès-Gazost, dans les Hautes-Pyrénées.

Sur six hectares, le parc Chloro’Fil accueille les adeptes de l’accrobranche de tout âge. Dès 2 ans et « tant qu’on sait marcher », vous pourrez profiter de la nature à plusieurs mètres de hauteur. Et, c’est promis, le vertige ne sera pas un frein pour passer de bons moments entre amis ou en famille.

Plusieurs espaces sont accessibles, comme le parc des pirates, mais aussi des câbles et des filets pour offrir des sensations en toute sécurité. La sécurité pour passer d’arbres en arbres, mais aussi la sécurité sanitaire face à l’épidémie de Covid-19. Le Parc Chloro’Fil a tout mis en œuvre pour accueillir ses habitués et tous ceux qui voudront profiter du beau temps, et d’un nouveau long week-end à cent kilomètres de chez eux.

