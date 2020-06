La relance éco : à Art-sur-Meurthe, il quitte son job pour reprendre le bar-tabac-boulangerie de la commune

A Art-sur-Meurthe, dans l'agglomération de Nancy, Fabrice Derose se lance dans un grand défi. Ancien responsable d'exploitation de l'UGC à Ludres, il vient d'entamer sa reconversion et reprend "Le Chartreux", le bar-tabac-épicerie-boulangerie de la commune.

Le Chartreux, c'est un peu le "couteau-suisse" de la commune d'Art-sur-Meurthe, à dix kilomètres de Nancy. Ce bar-PMU propose non seulement des jeux à gratter et du tabac, mais il fait aussi épicerie, boulangerie et bureau de poste.

Reconversion professionnelle pour Fabrice Derose

Après deux liquidations judiciaires, le commerce vient d'être repris par Fabrice Derose, un habitant du village. Il a quitté son poste de responsable d'exploitation de l'UGC à Ludres pour se lancer dans ce défi. "Je pars dans l'inconnu. Je reprends quelque-chose de peut-être un peu précaire. J'ai envie de le faire fonctionner et je me dis : Allons-y !"

Fabrice Derose a investit 10 000 euros dans ce projet, mais il ne se lance pas tête baissée. La municipalité est propriétaire des lieux, et s'est chargée de donner un coup de neuf aux locaux, situés Esplanade du coteau des vignes.

Même si on est tout proche de Nancy ou Tomblaine, on a besoin de services dans notre village."

Enfin, ce commerce répond à un besoin de la population, selon Fabrice Derose. "On s'est rendu compte pendant le confinement que cela manquait beaucoup à Art-sur-Meurthe. Tout le monde n'avait pas forcément de voiture pour aller chercher son pain, comme les personnes âgées. Ce qui manquait aussi c'était le côté convivial, pour se retrouver tous les habitants du même village dans un même endroit."

Encore faut-il que la population d'Art-sur-Meurthe vienne consommer dans son commerce. "Les habitants veulent un service. Mais après, vont-ils en bénéficier ? Vont-ils l'utiliser ? C'est tout le sens de mon challenge". Fabrice Derose se donne deux années pour atteindre ses objectifs.