"La relance éco" : à Aubusson, la boutique de mode Sophlore espère que les Creusois vont consommer local

Sophie Canova est la gérante de la boutique Sophlore, dans le centre d'Aubusson, un magasin de vêtement et d'accessoire de mode. Après avoir fermé pendant les deux mois du confinement, Sophlore a rouvert mais l'activité n'est pas partie sur les chapeaux de roues :

"Ça été plutôt calme la semaine dernière, puisqu'on a tous ouvert en même temps. La fin de semaine a été plus active. On espère maintenant que les Creusois jouent le jeu et consomment sur place. Il va falloir s'aider les uns les autres."

Au niveau du moral, on sait que la période n'est pas facile pour les commerçants, mais Sophie veut rester "toujours positive" :

"Dès le confinement, j'ai ouvert un site internet, j'ai fait du drive. Là, avec le beau temps et le WE de 4 jours, on espère que les gens seront présents."

On peut toujours essayer les vêtements

La réouverture a fait du bien à la commerçante, "ne serait-ce que pour le contact humain", mais elle note que les clients restent frileux :

"C'est pour ça qu'il faut rester les gestes barrières. On peut essayer les vêtements mais ensuite ils sont tous mis en quarantaine dans la deuxième cabine, et ensuite ils sont tous vaporisés. Je nettoie entièrement la cabine dès qu'une cliente s'en va."

Des procédures qui alourdit la charge de travail de Sophie Canova :

"C'est beaucoup de travail en plus et beaucoup de temps entre chaque cliente, c'est ça le plus difficile. Mais malgré tout, on est pas Zara et on a pas une queue de 20 personnes devant nos boutiques."

Ces derniers mots sont prononcés dans un grand éclat de rire, la commerçante reste souriante et veut croire que la tendance à consommer local prenne de l'essor après le confinement : "je l'espère en tout cas !"