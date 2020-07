La relance éco : à Autrey, les clients fondent pour Les Glaces de Christelle

Elle était agent de service hospitalier à Bruyères (Vosges), elle est sa propre patronne depuis deux ans. Christelle Dieudonné, 35 ans, transforme une partie du lait des 65 vaches de son conjoint à la ferme des Pinasses à Autrey.

Au drive fermier de Saint-Dié, les commandes pour ses glaces sont passées de 3-4 par semaine à 40 pendant le confinement. "Il y a eu la fermeture des marchés et il y a pas mal de monde qui consomme des produits locaux. Du coup, j'ai mis en place des livraisons à domicile qui ont bien marché avec le bouche-à-oreille."

Autres explications avancées par Christelle Dieudonné :

Le fait d'être à la maison, d'avoir du temps, l'envie de plaisirs simples de la vie. Et puis le temps estival ! Un beau soleil et de bonnes chaleurs, ça a joué aussi je pense

Même si elle ne livre plus les particuliers depuis le déconfinement, Christelle reçoit encore une vingtaine de commandes hebdomadaire par le drive. Là où elle produisait 20 litres de glaces tous les deux jours, elle en est aujourd'hui à 40 litres quotidiens.

Un changement de voie et de vie sans une once de regret pour la jeune femme de 35 ans. "Je suis vraiment épanouie car je travaille pour moi-même, je gère mon travail à ma façon et la vie de famille est différente." Les trois enfants de Christelle Dieudonné, eux non plus, ne sont pas fâchés de la reconversion professionnelle de leur maman. Imaginez : 17 parfums au choix !

