La relance éco : à Auxerre, la boîte de nuit le "Red Line" s'adapte et propose une nouvelle formule

La fête n'est pas finie pour le monde de la nuit ! Après l'annonce du gouvernement, fin juin, qui s'est prononcé contre la réouverture des boîtes de nuit cet été, certains établissements résistent et s'adaptent. La discothèque le Red Line, basée dans la zone d'activité des Clairions à Auxerre, a décidé de rouvrir partiellement depuis le 10 juillet.

Seulement les vendredis et samedis soirs, jusqu'à 2h du matin

La piste de danse reste fermée, mais la musique résonne à nouveau dans la boîte de nuit le Red Line à Auxerre. "On a décidé de s'adapter et de seulement proposer une formule bar avec une ambiance musicale" précise Christophe Coulombelle, le gérant du club. Jusqu'à nouvel ordre, l'établissement est ouvert les vendredis et samedis soirs, jusqu'à deux heures du matin, l'horaire légale. "Les gens sont au rendez-vous, mais c'est notre clientèle habituelle, malheureusement notre établissement n'est pas très visible" regrette le patron du Red Line. Christophe Coulombelle espère pouvoir relancer peu à peu la machine mais exclut, pour le moment, une ouverture la semaine. "Ce ne serait pas viable, on a déjà du mal à couvrir nos charges". L'établissement, qui a enregistré 20.000 euros de perte suite au confinement, a pu toutefois bénéficier des récentes aides du gouvernement.

"Je ne lâche rien"

Même si le contexte est loin d'être réjouissant, le patron du Red Line met tout en oeuvre pour sauver sa discothèque. Il se donne jusqu'à fin août pour voir si cette "formule bar" fonctionne.

Christophe Coulombelle s'est rendu à toutes les manifestations à Paris, pour faire entendre la détresse du monde de la nuit. "Je vous confirme que je ne lâche rien! J'ai 50 ans et avoir une boîte de nuit c'est mon rêve depuis que j'ai 16 ans donc je me battrai bec et ongles!".