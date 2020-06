La relance éco : à Avignon, Helen traiteur attend les commandes

Helen Traiteur se situe à Avignon mais c'est tout le sud-est qu'il régale, grâce à des relais à Cannes, Monaco et Marseille. L'entreprise existe depuis 60 ans et trois générations. Elles proposent des buffets, des cocktails, des menus festifs pour les grands rendez-vous comme les réceptions, les vernissages ou les mariages. L'épidémie de Covid-19 a mis un coût d'arrêt et vidé le carnet de commandes.

Pour compenser, Helen Traiteur s'invite chez vous grâce à la gamme "Helen à la maison". Il s'agit d'un service au particulier. "Il faut passer commande avant le mercredi 13h sur notre site internet, explique Arnaud Louis, le responsable commercial. Nous proposons trois formules : les coffrets, les menus du week-end et les plats à partager. Nous mettons en avant nos partenaires locaux. Vous pouvez retirer ces produits chez eux ou dans nos locaux, le vendredi ou le samedi. Les domaines avec lesquels nous travaillons proposent aussi un accord mets et vins".

Un retour progressif derrière les fourneaux

L'entreprise souhaitait développer ce service depuis longtemps. Elle le lance maintenant pour essayer de compenser la perte de chiffre d'affaires, évaluée à 75%. "C'est énorme, concède Arnaud Louis. Mais grâce aux aides de l'Etat, tout le monde est en chômage partiel. D'ailleurs, il faut mettre en avant tout ce qui est fait pour des sociétés comme la nôtre".

Le reste de l'année s'annonce perturbé pour Helen Traiteur, qui embauche 62 permanents et jusqu'à 300 extras. "On espère que le troisième trimestre va repartir avec un arrêt définitif du Covid-19 et qu'on va pouvoir remettre les collaborateurs petit à petit, soit derrière les fourneaux, soit dans les réceptions. La plupart des mariages sont décalés ou annulés. Il nous reste six prestations jusqu'à fin août. On espère que le gouvernement va vite lever l'interdiction de rassemblement à plus de dix personnes".