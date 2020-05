La relance éco : à Avignon, le magasin Mr Bricolage du centre-ville ne désemplit pas

C'est le premier "Mr Bricolage" de centre-ville en France : le magasin d'Avignon est resté ouvert pendant le confinement. Il a profité d'une belle affluence : les Vauclusiens, privés de sorties, ont fait des tas de petits travaux chez eux. Et la tendance se confirme aujourd'hui.

Ouvert trois semaines avant le début du confinement, l'enseigne "Mr Bricolage" du centre-ville d'Avignon n'a fermé que très brièvement : deux jours, au total.

Le magasin a ensuite rouvert ses portes, en appliquant des mesures sanitaires strictes... Des mesures qui restent applicables aujourd'hui : pas plus de deux clients dans la boutique, gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin, désinfection, file d'attente avec distances de sécurité.

Les bricoleurs du confinement

"Un décret nous a autorisé à rouvrir très vite, explique le gérant Amine Boumedin. Et nous avons profité d'une bonne fréquentation : coincés chez eux, les gens se sont mis à bricoler. Et les commerces fermés en on profité pour mener des travaux de rénovation."

La tendance ne retombe pas aujourd'hui, les Vauclusiens continuent de bricoler... Et l'enseigne bénéficie d'une belle affluence.

Le magasin avignonnais est le premier "Mr Bricolage" de centre-ville en France. D'une surface de 225 mètres carrés, il propose plus de 10.000 références et emploie quatre salariés.

Les Vauclusiens continuent de bricoler, même après le confinement © Radio France - Marie Audrey Lavaud

