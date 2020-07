La relance éco : à Azat-Chatenet, l'activité de Lou Creuse a vite repris après le déconfinement

Les artisans couteliers de Lou Creuse fabriquent dans leur petit atelier d'Azat-Chatenet, près de Janaillat, leur fameux couteaux creusois. Le confinement a totalement stoppé leurs ventes, mais le créateur Alain Grangette assure qu'elles sont reparties dès le déconfinement :

"On a pu produire, mais pendant 7 semaines, y avait pas une vente. Depuis que ça a repris, les ventes ont repris. Même sur internet, les gens rachètent. Tout reprend quasiment normalement".

Malgré l'incertitude de l'époque, Alain Grangette garde le moral :

"Faut être optimiste parce que sinon on arrête tout. J'espère surtout que ça ne va pas repartir comme avant. Faut y croire, à condition que les gens soient raisonnables. On applique les mesures et puis tout va bien se passer."

L'atelier de Lou Creuse n'est pas gigantesque mais les 3 artisans n'ont pas de difficulté à respecter les consignes de sécurité :

"On est chacun à des postes différents, on est jamais tous les trois les uns sur les autres. Quand on est tous les trois entre nous on met pas de masques mais dès qu'il arrive une personne, on l'incite à mettre le masque bien sûr."

Pour la distribution, Lou Creuse réalise environ 50% de ses ventes sur Internet et 50% dans les magasins qui proposent les produits de l'entreprise. Il est donc primordial pour l'entreprise que le transport puisse s'effectuer librement :

"Non seulement pour vendre, mais aussi pour les matières premières. Le télétravail pour nous c'est pas possible, on ne peut pas envoyer virtuellement les couteaux. Faut que ça circule et que les gens puissent circuler. Il faut que la vie reprenne, tout simplement."