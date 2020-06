La relance éco : A Bagnères, le Carré Py Hotel est prêt pour entamer l’été

Si l’établissement situé près de l’aéroport de Pau devra attendre la rentrée de septembre, le Carré Py Hôtel de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) a enfin retrouvé ses clients. Depuis quelques jours, l’établissement hôtelier a rouvert ses portes pour débuter la saison estivale au pied des Pyrénées.

« Le personnel a pu reprendre l’activité. On propose à nouveau la vue sur le Pic du Midi qui est possible depuis certaines chambres. On accueille nos visiteurs au vert, à la sortie de Bagnères et au pied du col du Tourmalet, dans un espace propice au calme avec ses arbres centenaires », explique Clément Joubert, le directeur de l’établissement bagnérais.

Un spot idéal aussi pour tous les amoureux du vélo. Si le Géant du Tourmalet a regagné seul le sommet de son col mythique (en attendant les coureurs du Tour de France en septembre), le vélo est profondément lié à la ville de Bagnères-de-Bigorre et la mémoire de Laurent Fignon.

« Nous avons une clientèle de cycliste nombreuse. Elle nous permet d’avoir une image, à proximité des cols mythiques. C’est un point de départ idéal. Et on est à deux pas d’Aquensis, avec qui nous avons des partenariats, comme avec de nombreux prestataires de la vallée. »

