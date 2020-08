"La relance éco" : à Beaumont-sur-Sarthe, le magasin de bricolage-jardinage a conquis de nouveaux clients

Au magasin France Rurale de Beaumont-sur-Sarthe, on en a déjà le cœur nette : 2020 sera une année correcte malgré la crise sanitaire. "Oui, ce sera une activité normale avec une légère progression sur les activités jardinage et bricolage", confirme le patron, Jean-Pascal Maudet.

Point de vente d'alimentation animale, le magasin est en effet resté ouvert durant toute la crise sanitaire. Et il a même rapidement bénéficié de la situation car les habitants du secteur, bloqués chez eux pendant le confinement, se sont fournis localement en produits de bricolage et de jardinage. Ce qui n'était pas le cas avant souligne Jean-Pascal Maudet : "Beaucoup de gens du secteur qui vont travailler au Mans ou à Alençon faisaient leurs achats dans ces grandes villes et ne venaient pas chez nous. Pendant le confinement, on les a découverts. Je ne sais pas si ça représente 5 % ou 10 % de clientèle en plus mais ça a été très important pour nous."

Une bonne dynamique sur laquelle le magasin continue de surfer avec un chiffre d'affaire actuel "légèrement supérieur à ce qu'on a connu l'été dernier" se réjouit le patron de l'enseigne.