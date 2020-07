La relance éco : à Beaumont-Village, entre Cactus et Agaves...

La Relance Eco : Cactus et Agaves Copier

Michel Cabreux est bien connu pour être un passionné d' animaux, et de plantes. mais pas n'importe lesquelles...

Depuis plus de 20 ans, il collectionne les cactus et agaves. Son rêve d’ouvrir un jardin exotique débute le 1er janvier dernier lorsqu'il ouvre enfin son exploitation, sa ferme exotique. Dépaysement garantit à chaque visite !

Adresse : Cactus et Agaves - Ferme et Jardin Exotique Insolite et propriété de la société EARL Cactus et Agaves à Beaumont-Village en Indre et Loire. Présentation d'animaux Insolite, de Cactus, de plantes grasses ou plantes succulentes Production et vente de plantes sur place.

Contact : cactus.et.agaves@gmail.com