La relance éco : à Beaune, la moutarderie Fallot va devoir se réinventer

Fleuron de la gastronomie locale, la moutarderie Fallot à Beaune est l'une des dernières en activité en Côte-d'Or. Comme beaucoup d'entreprises, elle a souffert pendant les deux mois de confinement. Comme se passe la reprise ? Nous faisons le point avec son directeur, Marc Désarménien.

La façade de la Moutarderie Fallot date de 1840. © Radio France - Victoria Koussa

Après deux mois difficiles en terme de Chiffre d'Affaires, les ventes ont elles repris depuis le 11 mai ?

Les ventes sont quasiment toujours au point mort. Notre entreprise exporte la moitié de sa production et on n'a pas retrouvé cette activité d'exportation par rapport à il y a un an. Notre chiffre d'affaires est en dessous de la moitié de celui de l'an passé. Ça redémarre petit à petit mais c'est extrêmement compliqué ! On a enregistré environ -15% en mars, -50% en avril et pour ce mois de mai, on en est un peu au delà de 50%. Je pense qu'il a falloir nous réinventer surtout au niveau de l'export où c'est un travail à long terme. Il faut en permanence solliciter les clients

Se réinventer ça veut dire quoi ? Quelles sont vos idées pour relancer les ventes ?

Nous avons une activité tourisme au sein de l'entreprise et nous avons rouvert nos boutiques de Beaune et Dijon depuis le jeudi 14 mai. Ca redémarre tout doucement. On a proposé quelques visites limitées à dix personnes pour ce weekend de l'ascension. Il faut réamorcer la pompe et la jouer collectif avec les entreprises adhérentes à "Vive la Bourgogne-Franche-Comté". Cette association regroupe une trentaine d'entreprises de la région dans l'agroalimentaire, dont une dizaine qui font du tourisme et ouvrent leurs portes au public. Je pense que cela peut être très intéressant pour les locaux de découvrir les process de fabrication authentiques et traditionnels. Il va falloir avoir des promotions et des activités orientées sur la découverte de nos produits.

