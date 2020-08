La relance éco : à Beauvais, les brosses à dents de la marque Bioseptyl font de nouveaux adeptes

Située à Beauvais, la Brosserie française est la dernière usine de fabrication de brosses à dents en France. Elle les commercialise avec sa marque Bioseptyl et les distribue en pharmacie ou sur son site internet. Et avec le confinement, les habitudes de consommation et la volonté de consommer local ont évolué selon le directeur général de Bioseptyl, Olivier Remoissonnet.

Comment se passe la reprise de l'activité à la Brosserie française depuis la fin du confinement ?

On n'a jamais arrêté l'activité. Elle est restée normale et soutenue pendant cette période. Nous sommes maintenant en train de vivre l'après-confinement et le début de ce qu'on pourrait appeler la "remise en route du système économique française".

Avez-vous constaté une perte de chiffre d'affaires pendant cette période ?

Certains réseaux sont des réseaux qui peinent un peu plus que les autres. C'est le cas de la pharmacie en ce moment. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a d'autres réseaux qui en contrepartie se sont plutôt bien portés. Donc ça fait un équilibre qui est assez intéressant à étudier parce qu'on se rend compte que les habitudes de consommation sont fonction aussi du réseau dans lequel on va les chercher.

On parle beaucoup de circuits courts et de "consommer local". Vous êtes principalement distribués par des distributeurs bio. Y a-t-il eu une hausse de ces ventes ?

On constate la hausse sur deux segments : celui des magasins bio parce qu'il y a eu un regain de confiance sur les produits de ces magasins donc Bioseptyl en a bénéficié, mais également sur le circuit court par excellence, la vente en ligne. Nous avons notre propre site de vente en ligne, bioseptyl.fr, et sur ce site, on est ans le concept du producteur au consommateur. Et donc là aussi, on a pu avoir jusqu'à 15 % de recrue d'activité pendant la période de Covid. Et ce qui est intéressant, avec une recrudescence de nouveaux clients : des clients historiques ont continué à faire leurs achats sur le site et on a eu une nouvelle clientèle qui est venue découvrir les produits, parce qu'il y a ce souci de transparence et de sens dans les achats qu'on veut faire d'un produit de grande consommation. Notre activité principale est portée par les brosses à dent, mais on fait également des brosses à cheveux. On fabrique 8 millions de brosses à dent par an à Beauvais et c'est donc la dernière usine de fabrication de brosses à dents. Mais on fabrique aussi des centaines de milliers de brosses à cheveux, des brosses à ongles, des brosses de soin...

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Olivier Remoissonnet dans la Relance éco sur France Bleu Picardie :