La relance éco : à Belfort, la société d'événementiel V2C, toujours à l'arrêt

La société belfortaine V2C, spécialisée dans l'événementiel et la production de spectacles, ne voit toujours pas repartir son activité et s'interroge pour l'avenir. Mi-août, les quatre salariés étaient toujours au chômage partiel à 90%.

Alors que la rentrée de septembre se profile, le secteur de l'événementiel est toujours aussi touché par la crise sanitaire. Jérémy Durand, dirige l'entreprise V2C, une société d'événementiel et de production de spectacles implantée à Belfort. Il emploie quatre salariés et la reprise tarde à se concrétiser.

"On est producteur de spectacles, donc d'habitude on est en tournée avec des artistes et nous organisons aussi les Flâneries d'été avec le Territoire de Belfort, donc habituellement nous sommes très chargés et nous n'avons pas de vacances... sauf cette année, puisque nous sommes tous à l'arrêt", détaille Jérémy Durand invité de La Relance éco sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Des mesures très contraignantes

"En soit, si on analyse les textes, on pourrait faire des concerts à partir du premier septembre, sauf que, si on lit plus précisément ce qui est prévu, la distanciation est toujours la même, c'est-à-dire concert assis et non debout, avec une chaise sur deux, et potentiellement le masque pour tout déplacement dans un lieu clos, ce n'est pas du tout l'âme d'un concert tel qu'on le connaissait il y a encore quelques mois", explique-t-il.

Diviser notre jauge, économiquement ce n'est pas viable

"Nous, ce qu'on veut c'est reprendre une activité normale et non pas une activité où on nous demande d'avoir une demi-jauge voir de diviser notre jauge par trois ou quatre, puisque économiquement ce n'est pas viable, ce qu'on souhaite, c'est avoir un planning avec une vraie visibilité : en octobre, en novembre ou en décembre pourra-t-on réellement reprendre une activité normale, ou pas ?" s'interroge-t-il.

Mi-juillet, dans une tribune publiée dans Libération, une cinquantaine de personnalités du monde de la culture appelait l'Etat à une véritable "relance en matière culturelle" pour "traverser cette crise sans précédent". "Concrètement, la culture se meurt aujourd'hui, ainsi que l'événementiel", insiste Jérémy Durand.

On a très peu d'écoute de la part du Ministère de la Culture

"Je sais que c'est difficile, mais en même temps, que fait-on si on ne peut pas reprendre à 100% ? Car économiquement ce n'est pas viable. Comment maintient-on les emplois ? Comment sauve-t-on les entreprises demain ? A quoi va ressembler l'année 2021 ? Voilà toutes nos interrogations... effectivement, aujourd'hui on a très peu d'écoute, que ce soit de la part de Matignon ou du Ministère de la Culture".

Comment fait-il pour tenir financièrement ?

"C'est difficile... les aides de l'Etat viennent nous sortir un peu la tête de l'eau, mais ça ne suffit pas, puisque l’activité partielle permet uniquement de maintenir un certain pourcentage du salaire, la trésorerie ne bouge pas, et malgré tout il faut quand même payer les loyers, les charges, et pour l'instant il est très compliqué d'avoir une projection sur l'avenir".

L'interdiction des événements de plus de 5.000 personnes prolongée jusqu'à fin octobre n'a toutefois que peu d'impact sur son activité. "Ce n'est pas notre métier principal de travailler sur des gros événements, on va plutôt travailler sur des concerts où on a 500 à 1.000 personnes".

