La relance éco : à Belfort, la société TNT Events est "obligé de vendre ses bijoux de famille pour survivre"

Une entreprise du Territoire de Belfort, TNT Events, spécialisé dans l'organisation d’événements, a décidé de vendre une partie de son matériel de travail. Depuis le 8 mars, la société n'a quasiment plus aucune rentrée d'argent et craint être "la dernière à reprendre le travail".

Thomas Mouhat, directeur de TNT Events, spécialisé dans l'organisation d'évènements, et dans l'installation de stands, dont le siège social est à Argiésans, dans le Territoire de Belfort explique être "dans le brouillard le plus complet depuis début mars". Depuis que l’ensemble des événements du nord Franche-Comté aient été annulés par décret, "tout s'est effondré" affirme le chef d'entreprise". Pour "survivre", la société a commencé à vendre en ligne du matériel de travail.

Aucune rentrée d'argent depuis mars

"Depuis début mars il n'y a plus un seul euro qui rentre dans nos caisses donc il faut se réinventer il faut trouver des solutions parce que les charges continuent à courir" poursuit Thomas Mouhat, qui emploie une trentaine de personnes. L'entreprise a par exemple installé des stands à l'entrée des usines qui ont mis en place un dispositif de sécurité sanitaire renforcé. Mais la société est donc très loin de l'activité habituelle : "à cet époque de l'année, normalement on court partout, on a 25 événements à gérer".

Des aides de l'Etat bienvenues

Si les revenus sont quasiment à zéro, le chef d'entreprise reconnaît avoir bénéficié d'aides précieuses : "nous sommes sous perfusion nous avons, et on peut le remercier, eu des aides de l'Etat : prêt de garantie, chômage partiel, report de charges, mais qu’il faudra bien finir par payer à la fin. Il faut continuer honorer un certain nombre de choses".

Revendre du matériel pour "survivre"

Ainsi, Thomas Mouhat a dû se résoudre à contre-cœur à vendre une partie de son matériel "des véhicules mais également du matériel de sonorisation d'éclairage du mobilier. On vend un peu nos bijoux de famille pour essayer de survivre. On va s'en séparer car on a pas de visibilité pour notre avenir".

Un avenir en pointillés

Le directeur tente de rester optimiste : "Ce n'est pas évident, d'autant que ma conjointe est salariée de l'entreprise, les nuits sont dures. Psychologiquement il faut tenir, car cette entreprise c'est notre bébé, il y a la détresse des salariés aussi. On sera les derniers à reprendre et on ne sait pas dans quelle mesure, est ce qu'on va vibrer comme avant, y'aura til de la magie? On attend maintenant des mesures et des annonces pour savoir quel jour on pourra peut-être envisager une reprise : courant août ou septembre avec des petits rassemblements de type encore mariage pour des particuliers ou des petits salons, des petits congrès pour les entreprises à la rentrée".

Un collectif pour se soutenir

Un collectif d'entraide a vu également le jour dans le nord Franche-Comté qui regroupe une centaine d'entreprises de la région victimes de la crise sanitaire : "le but c'est de s'entraider, d’être solidaire les uns des autres. On est tous dans la même galère, donc on se refile des tuyaux, des coups de main. Le but n'est pas d'être dans la revendication, mais d’être bienveillant, d'essayer de se réinventer, de se prêter des outils".

à lire aussi La relance éco : les commerçants de Montbéliard vont créer un site de vente en ligne

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?