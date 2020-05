La relance éco : à Bergerac, la chaudronnerie Lescaut n'a pas encore repris ses chantiers d'installation

Didier Lescaut et ses 48 salariés conçoivent, fabriquent et installent des cuves sur mesure pour l'industrie chimique, pharmaceutique ou la pétrochimie. Il s'agit d'espèces de cocotte-minute avec une tuyauterie de précision en inox ou en acier, qu'il faut installer chez des clients comme Michelin, Sanofi, des fabricants de fromages ou d'eau de source. L'entreprise Lescaut s'est brusquement arrêtée pendant quinze jours au début du confinement (seul un comptable et une secrétaire ont pu se mettre au télétravail aussitôt), avant de reprendre. Le bureau d'étude et les ouvriers de fabrication ont pu reprendre le travail le 30 mars, ainsi que les commerciaux. Mais les installeurs ne reprendront le travail progressivement qu'à partir du 2 juin. D'ici là, cette quinzaine de salariés reste en congés, au chômage partiel ou en formation. Didier Lescaut ne sais pas encore si cette crise diminuera son chiffre d'affaire annuel d'environ 7 millions d'euros, mais "_aucun de nos contrats n'a été annulé_, nous avons même fait des devis et eu des commandes pendant le confinement." L'entreprise a obtenu un prêt garanti par le gouvernement pour assurer sa trésorerie jusqu'à la reprise complète. Didier Lescaut espère l'avoir remboursé dans un an.

