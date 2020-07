La relance éco : à Besançon, Cryla Group a perdu 20 % de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année

Cryla Group, basée à Besançon comptait jusqu'à maintenant 20 millions de chiffre d'affaires. Avec la crise du coronavirus, elle accuse moins 20 % de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Le groupe bisontin, dont ces 5 entités sont également installés à Pirey et Montluçon, avec à sa tête Thierry Bisiaux, est spécialisé dans le découpage, l'usinage, le surmoulage de pièces précises pour l'aéronautique, le luxe, l'énergie et le médical.

L'aéronautique représente 55% du chiffre d'affaires de ce sous-traitant, d'où l'impact important pour l'entreprise. "Peu d'avion volent à l'heure actuelle. Il y aura des conséquences à long terme, au moins jusqu'à 2022", assure Thierry Bisiaux. Le groupe est resté tout de même ouvert et a continué à produire pendant le confinement et la covid.

On espère ne plus sous traiter mais innover avec nos clients

Le groupe n'a pas attendu la crise sanitaire pour penser à se diversifier. "On peut dire que l'on a accéléré les choses avec la période. Désormais avec nos clients, nous nous ouvrons à la co-conception". Ainsi en plein covid, l'entreprise a créé un espace pour l'innovation.

Les quelques 100 mètres carrés sont à l'heure actuellement vide mais pourrait héberger bientôt des projets. "On peut imaginer, par exemple la miniaturisation d'un cœur par exemple. Il n'y a bien évidemment pas d'effet d'annonce mais c'est l'idée de travailler avec nos clients avec nos propres compétences notamment de pièces très précises", explique Thierry Bisiaux.

Aujourd'hui l'entreprise continue d'investir, numérise un peu plus pour accroître son savoir-faire en intégrant toujours plus l'énergie propre et l'environnement, même si aujourd'hui elle reste encore dépendante de l'aéronautique.

