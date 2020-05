La relance éco : à Besançon, l'entreprise Franche-Comté Batterie très sollicitée avec le déconfinement

Malgré le confinement, l'entreprise Franche-Comté Batterie a continué son activité. Mais la société a vu sa clientèle largement réduite. "C'était extrêmement calme", confie Samuel Holtz, le gérant de Franche-Comté Batterie. Samuel Holtz a alors décidé de mettre ses salariés au chômage partiel durant la période de confinement, pour travailler seul.

Le gérant a vu son chiffre d'affaire diminuer de 50 % au mois de mars ainsi qu'au mois d'avril. "On a beaucoup perdu, mais c'est peu comparé aux entreprises qui ont perdu 100 % de leur chiffre d'affaire pendant le confinement", raconte Samuel Holtz.

Ce sera une année difficile, mais on va essayer de limiter la casse - Samuel Holtz

Avec le déconfinement, Franche-Comté Batterie reprend du service. "La semaine du 11 mai a été très agitée. J'ai rappelé mes salariés qui vont pouvoir reprendre leur travail", se réjouit le gérant.

Spécialisé dans les batteries, l'entreprise a été très sollicitée avec l'annonce du déconfinement. "Si on ne l'utilise pas, une batterie perd entre 4 et 7 % de ses capacités. Alors on fait beaucoup de dépannage en ce moment", explique Samuel Holtz. En fonction de l'état de la batterie soit il faut la changer soit elle peut être rechargée.

Je veux désormais mettre le service au centre de mon entreprise

Avec la relance de son activité, le gérant de Franche-Comté Batterie espère pouvoir essuyer les pertes causées par le confinement. "Je suis optimiste, même si je ne suis pas le seul sur le marché de la batterie, je pense pouvoir rattraper les pertes", souhaite Samuel Holtz.

Mais surtout ces 2 mois de confinement ont fait réfléchir le gérant. Samuel Holtz veut désormais mettre le service au centre de son action. "Je fais du commerce depuis 28 ans dit il et à l'aube des 50 ans on voit les choses différemment, durant les 2 mois de confinement j'ai eu des échanges très forts avec les clients, à l'avenir je veux mettre l'Humain au centre des actions de mon entreprise" conclue le gérant.

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Besançon.

France Bleu Besançon est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise ou une filière emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?