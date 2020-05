La relance éco" : à Besançon, la boutique "L'Air de rien" a perdu 100% de son chiffre d'affaires en deux mois

Comme beaucoup de ses collègues, le gérant de la boutique "L'Air de rien", Pascal Arnoud, rue des Granges, dans le centre-ville de Besançon, est dans les starting-blocks. Son magasin d'ameublement et de décoration rouvre ce lundi 11 mai 2020, après quasiment deux mois de fermeture en raison du confinement et de la pandémie de coronavirus.

Pascal Arnoud se dit "euphorique, très content". "Nous avons hâte ma femme et moi de retrouver nos clients et de les accueillir" confie le commerçant. D'ailleurs, la boutique ouvrait dès 9h30 ce lundi matin.

Le magasin a fermé ses portes le 14 mars 2020, mais le couple a quand même travaillé pendant cette période. "Ça nous a permis de développer notre présence sur internet et sur les réseaux sociaux" explique Pascal Arnoud. "On s'est inscrit sur une plateforme de vente par bons d'achats qui défend le commerce local (Petits commerces)" ajoute-t-il.

Mais les conséquences économiques de cette fermeture sont sans appel. "On quand même perdu 100% de notre chiffre d'affaires sur ces deux mois" lâche le gérant.

La boutique réagencée, avec des horaires adaptés

En revanche, la boutique n'a pas totalement coupé les ponts avec ses clients. "On a reçu des messages très émouvants. C'est très touchant" confie Pascal Arnoud. "'Vous nous manquez, on a hâte de vous revoir, etc'. Ce confinement nous a permis de renforcer les liens avec eux" précise-t-il.

Pour cette reprise d'activité, post-confinement, la boutique "L'Air de rien" s'adapte et ouvre dès ce lundi 11 mai, le matin, alors qu'auparavant elle était fermée le lundi. "On fait donc 9h30-13h puis 15h-18h, et on adaptera ensuite chaque semaine en fonction de l'afflux de clientèle" explique le gérant.

L'intérieur du magasin a été réagencé afin de respecter les mesures de distanciation sociale.

