La relance éco : à Besançon, Le Chapelier s'est réinventé durant la période de confinement

Situé rue Proudhon à Besançon, Le Chapelier à ouvert le 14 mars, le jour de l'annonce de la fermeture des bars et restaurants.

Le Chapelier a donc dû fermer son établissement le soir de son ouverture. "On a fait une ouverture de 9 heures à minuit, pour permettre aux clients de découvrir le lieu au moins pour cette soirée-là", raconte un des trois gérants de l'établissement, Yann Marchal.

De la vente classique à la vente à emporter

Rapidement, les trois employés du Chapelier décident de se réinventer et proposent de la vente de repas à emporter. "On prenait des réservations téléphonique ou via les réseaux sociaux", se rappelle Yann Marchal.

Les trois patrons s'occupaient aussi de la livraison à Besançon et son agglomération. Une initiative pour "permettre de parler du lieu à travers de la restauration à emporter", raconte le gérant.

Pas de salaire durant le confinement

Pendant toute la durée du confinement, Le Chapelier n'a reçu aucune aide financière de la part de l'Etat puisque l'établissement venait d'ouvrir. Alors les trois gérants ont décidé de ne pas se verser de salaire pour pouvoir faire vivre leur restaurant.

Depuis le 2 juin et la réouverture des bars et restaurants, les trois gérants sont ravis de la reprise. "C'est un bon démarrage, les gens sont réceptifs au lieu et à l'activité qu'on a mis en place", raconte Yann Marchal.

On était impatient de retrouver nos clients, c'est un des éléments le plus importants pour nous d'avoir un lien avec les gens - Yann Marchal

Le Chapelier a aussi retrouvé sa clientèle constitué durant le confinement par le biais de la vente à emporter. "Les gens venaient voir le lieu où ils avaient commandé", raconte Yann Marchal.

Un lieu qui se veut atypique et local

Le Chapelier prend la place de l'ancien restaurant de spécialité régionale, Le Tuyé, rue Proudhon. Dès leur arrivée, les trois gérants du Chapelier ont refait la décoration. Trois mois de travaux pour créer un lieu à leur image. "On voulait un lieu atypique, un lieu typé belle époque, club anglais", confie Yann Marchal.

Le Chapelier propose des plats cuisinés fait maison à partir de produits locaux ou français. "On travaille avec un boucher à Besançon, et on va chercher notre pain tous les matins", raconte Yann Marchal. En début de soirée, l'établissement se transforme en bar.

