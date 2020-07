La relance éco : à Besançon, Funky Parc reprend en douceur

A Besançon, Funky Parc à rouvert ses portes le 1 juillet, après plus de trois mois de fermeture.

Trampoline, toboggan, terrain de foot, araignée géante ou encore voiture de karting ... C'est ce que propose Funky Parc à Besançon, dans la zone commerciale de Chateaufarine. En tout,1 000 mètres carré d'espace de jeux pour les enfants de 3 à 10 ans.

Funky Parc à fermé ses portes durant plus de trois mois en raison de l'épidémie de coronavirus. Une période difficile pour les sept salariés de la structure. "Trois mois et demi sans le bruit des enfants, c'était un petit peu dur", confie Nadège Najib, co-responsable de Funky Parc.

Funky Parc à été mis à l'arrêt durant sa période la plus affluente raconte Nadège Najib : " Avril, mai et juin, c'est une période où on a pas mal d'anniversaires."

Nos clients habituels reviennent et ça nous fait vraiment très plaisir, mais on n'est pas à la hauteur de l'année dernière - Nadège Najib

Le parc de jeux pour enfants espère rattraper les pertes causé par la crise sanitaire durant l'été. Mais pour Funky Parc, ce n'est pas le moment idéal, "juillet et août pour nous, c'est des petits mois. On aime la pluie l'été parce que c'est là que les gens viennent chez nous", sourit Nadège Najib.

Alors la structure mise sur la rentrée, "on attend de voir comment ça va reprendre en septembre ou octobre", explique la gérante.

Un protocole sanitaire rigoureux

Depuis sa réouverture au début du mois de juillet, Funky Parc a mis en place tout un protocole sanitaire pour lutter contre la propagation du covid-19. "Déjà, on fait systématiquement une prise de température à l'entrée, pour s'assurer que tout le monde est en bonne santé", rapporte Nadège Najib.

Pour les adultes, le port du masque est obligatoire et plusieurs bornes de gel hydroalcoolique sont installés à l'entrée du parc.

L'équipe de Funky Parc désinfecte régulièrement les jeux tout au long de la journée, "tout ce qui est poignets de portes, guidons de karting, en faite tout ce que les enfants sont susceptibles de toucher", ajoute Nadège Najib.

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h17 tous les jours sur France Bleu Besançon

France Bleu Besançon est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?