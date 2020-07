La relance éco : à Besançon, Micropolis prépare activement la reprise de ses salons pour l'automne

Micropolis doit composer avec l'annulation de deux événements majeurs : la Foire Comtoise et Micronora

A Micropolis, la reprise est palpable même si elle se fait progressivement. "Micropolis tient le coup, consomme le trésor de guerre qui a été accumulé depuis des décennies. Pour l’événementiel, c'est une période très compliquée", explique Didier Sikkink, le directeur général déléguée de Micropolis. Depuis le 16 mars, tous les salons ont été annulés, coronavirus oblige, et notamment deux événements majeurs : la Foire Comtoise et le salon Micronora, qui est un salon dédié aux technologies de pointe. "Ces deux événements annulés, ça représente 2,4 millions d'euros de chiffres d'affaires perdus."

Le directeur ne le cache pas, la crise sanitaire est arrivée au pire moment pour l’événementiel, d'autant plus que "le report ne fonctionne que rarement puisque les programmes sont déjà établis pour les années suivantes. Les agendas ne sont pas flexibles : vous avez perdu une Foire comtoise, vous ne pouvez pas la rattraper."

Une reprise dès septembre avec une brocante de rentrée

Pour sa reprise, Micropolis prévoit une brocante de rentrée prévue en septembre, avec près de 130 exposants. "Les choses s'assouplissent petit à petit. Ce sera le premier événement, c'est très bien pour se remettre en route." Ensuite, du 8 au 9 octobre, Micropolis organise le carrefour des Collectivités, des rencontres entre les maires et les collectivités. Puis le Salon de l'habitat, du 16 au 18 octobre et les événements habituels : le Salon des mariés, le marché Talents et Saveurs.

Un protocole sanitaire précis

Tout ça dans le respect du protocole sanitaire établi avec le ministère : 57 pages de recommandations. "Essentiellement, on va être sur la distanciation sociale, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, de la vente possible de masques avec une obligation dans certaines circonstances le port obligatoire." La grosse nouveauté pour les organisateurs, ça va être aussi désormais de compter le nombre de visiteurs, "ne pas dépasser une personne pour 3 mètres carrés disponible", conclut Didier Sikkink qui espère qu'il n'y aura pas une seconde vague de coronavirus.

