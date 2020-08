La relance éco : le VVF de Prémanon dans le Jura est complet jusqu'au mois de septembre

Complet en juillet, complet en août, et même complet en septembre ! Le VVF (Village Vacances) de Prémanon, dans le Jura est pris d'assaut. "C'est parfois triste, on est obligé de refuser des clients qui appellent à la dernière minute", confie la directrice du VVF, Isabelle Garcia.

Les habitudes des vacanciers ont changé cette année raconte Isabelle Garcia : "Nos clients consomment beaucoup plus que d'habitude, ils ont envie de se faire plaisir, il prennent plus d'apéritifs, ils prennent tous leurs repas au restaurant, donc ça nous fait une forte augmentation de notre chiffre d'affaire en prestation sur place."

Quatre mois de fermetures

Mais malgré cette saison extraordinaire pour le VVF de Prémanon, cela ne suffira pas à rattraper les pertes causées durant la période de confinement. Le village vacance est resté fermé pendant quatre mois. "La fin du confinement marquait pour nous le début des accueils de groupes, mais ça n'était pas possible avec l'épidémie, donc on a été obligé de fermer plus longtemps et d'attendre l'arrivée des familles."

Voir le village fermé, c'était difficile à vivre - Isabelle Garcia

D'importantes pertes ont été occasionnées pendant la fermeture du VVF de Prémanon. "C'est des conséquences financières catastrophiques. C'est quelque chose qu'on ne récupérera pas même si cet été on travail très très bien.", se désole la directrice du VVF dans le Jura.

Des nouveautés dues à l'épidémie de covid-19

Rapidement, le VVF de Prémanon à dû s'adapter aux conditions sanitaires pour accueillir ses vacanciers.

Le VVF a mis en place le masque obligatoire, du gel hydroalcoolique et de la désinfection des espaces communs. Mais ce n'est pas tout, le centre de vacances à aussi revu l'organisation de ses animations. "Pour les soirées dansantes, on fait tout à l’extérieur, explique Isabelle Garcia. Ça permet aussi de revisiter notre façon de faire et de proposer de nouvelles prestations le soir, avec des jeux en plein air, des feux de camp, des veillée contées."

Malgré les restrictions sanitaires liées à la pandémie, "c'est vraiment une belle saison et en plus le beau temps est avec nous", sourit Isabelle Garcia.

