La relance éco : à Blancey, Sébastien Roussel constate un regain d'intérêt pour les produits locaux

Eleveur de trente chèvres dans l'Auxois, Sébastien Roussel fabrique des fromages et les vends sur les marchés de proximité principalement. Comme beaucoup de producteurs, il a souffert du confinement avec la fermeture des marchés et des restaurants, mais il reste optimiste pour l'avenir.

La Chevrerie de Blancey est située en plein cœur de l'Auxois. Sa trentaine de chèvres pâturent sur 8 hectares à flanc de coteaux et sont nourris sans OGM. Sébastien Roussel produit des fromages frais, mi-frais, sec, des tommes, des yaourts, des faisselles et de la brousse de chèvre. Comment se remet-il du confinement? Entretien.

Sébastien Roussel de la chèvrerie de Blancey Copier

La page Facebook de la chevrerie - -

Normalement les mois de mai et juin sont les plus chargés de l'année, quel a été l'impact du confinement sur votre activité?

J'ai eu des soucis au niveau commercial puisque les marchés se sont arrêtés brutalement, les foires ont été annulées et les restaurants fermés. Il a fallu réagir rapidement pour trouver d'autres solutions. Heureusement, les épiceries ont doublé leurs ventes et il y avait internet. On n'a pas le choix, on doit vendre nos produits rapidement!

Comment vous êtes-vous adapté?

J'ai recherché de nouveaux débouchés et trouvé de nouveaux marchés, comme celui de Semur-en-Auxois le dimanche matin, un marché à la ferme le samedi matin et puis j'ai livré des commandes groupées dans des villages.

Pendant le confinement, beaucoup de gens se sont tournés vers les produits locaux. Est-ce que ça continue?

C'est vrai qu'il y a eu un intérêt accru pour les produits locaux. La tendance a diminué en épicerie, mais les marchés repartent de plus belle et les ventes par internet continuent de bien fonctionner. Il y a plus d'intérêt pour les produits locaux qu'avant la crise. J'ai eu peur pendant le confinement mais aujourd'hui je n'ai plus aucune crainte car tout redémarre.

France Bleu Bourgogne est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?