"La relance éco" : à Blangy-sur-Bresle, le "hook-e", outil pratique, équitable et pédagogique

En temps normal, la société "volum-e", fondée depuis 27 ans et basée à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime), travaille pour l'industrie du luxe, l'aéronautique ou l'aérospatiale. Avec le confinement et la baisse des commandes dans ces secteurs, ses équipes ont conçu un outil qui permet à la fois d'ouvrir une porte ou d'appuyer sur un bouton d'ascenseur sans risques. Le "hook-e" est une sorte de crochet fixé sur un briquet, qu'on peut glisser dans sa poche.

Il est distribué uniquement aux clients de "Volum-e". France Desjonquères, la présidente de la société, invitée de France Bleu Normandie ce vendredi, insiste sur le fait que c'est un outil équitable et pédagogique, une façon de préparer le monde d'après : "On le propose à nos clients entreprises. Par civisme, en tant de crise, il nous a paru nécessaire de mettre nos moyens au service de nos clients et partenaires. On l'a développé pour lutter contre la pandémie pour lutter avec l'effort national. C'est un commerce équitable, donc on ne fait aucun bénéfice là-dessus."

