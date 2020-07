"La relance éco" : à Bordeaux, la CCI réclame un coup de pouce de l'État

La Chambre de commerce et d'industrie est là pour aider les entreprises à passer le cap de la crise. Mais en fait, la CCI souffre également financièrement dans cette période très particulière. Patrick Seguin, son président attend un geste du gouvernement et des parlementaires. Depuis l'an dernier, l'Etat a décidé de prélever les taxes des entreprises qui, habituellement, finançaient les CCI. A Bordeaux, cela représente 12 millions d'euros par an, soit à peu près la masse salariale des 170 employés de la chambre. La CCI a donc mis en place des services payants aux entreprises pour continuer à fonctionner. Le problème, c'est qu'avec le confinement, ce système s'est arrêté et les services ont bien évidemment été rendus gratuitement. Aujourd'hui, la CCI de Bordeaux réclame à l'Etat un report des prélèvements, pour pouvoir passer le cap et continuer à soutenir les milieux économiques locaux. Un amendement a même été signé par plus de 120 députés en France. en Gironde, seules Sophie Panonacle sur le Bassin d'Arcachon et Catherine Fabre à Bordeaux en font partie.

Ce sera zéro cette année.

Les autres sources de revenus de la Chambre tardent également à repartir. Si le déconfinement a souvent été synonyme de relance, ce n'est pas vraiment le cas forcément pour les activités de la CCI de Bordeaux Gironde. "Nous sommes en fait une grosse entreprise avec des filiales, explique Patrick Seguin. Nous sommes deuxième actionnaire de l'aéroport et nous touchons habituellement entre 1,8 et 2 millions d'euros par an. Ce sera zéro cette année. Vinexpo, cette année, ce sera également zéro salon. Il y a Kedge Business School qui tourne au ralenti, le centre de formation du Lac qui a réduit la voilure. Quant au Palais de la bourse qui avait accueilli 360 manifestations l'an passé. Il n'y en a que cinq prévues d'ici la fin de l'année". Patrick Seguin cherche des sources d'économies pour compenser. Le projet de développement de l'aéroport a été revu et corrigé. Pour Vinexpo, l'idée est de programmer l'an prochain tous les salons annulés cette année.

