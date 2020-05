La Relance Eco : à Bordeaux la Maison Prune privatise son espace pour rassurer ses clientes

Dans sa petite boutique de la rue Castillon à Bordeaux, le calcul a été vite fait pour Céline Lépinay: 3 clientes en même temps dans sa boutique de prêt à porter, pas plus, en raison des règles sanitaires désormais en vigueur. Un handicap que la gérante a su transformer en véritable force en lançant un concept inédit à Bordeaux : la privatisation de son espace de vente.

Rassurer et conseiller

Ainsi dès la semaine dernière, Céline a mis en place sur les réseaux sociaux un système de réservation de créneaux, ou ses clientes s'inscrivent pour une session de 45 minutes, en solo ou même en duo mère-fille ou 2 copines par exemple. "En fait l'ADN de Maison Prune, dès le départ, ça a toujours été le conseil et la relation aux clientes. Avec ces rendez-vous individuels, on est en plein dedans!" se réjouit Céline Lépinay. Ainsi ses clientes peuvent revenir en toute tranquillité, sans avoir à craindre un magasin bondé ou une file d'attente trop importante à l'entrée. Entre 2 rendez-vous, les vêtements essayés sont déposés dans une réserve pendant 24 heures, et tous les points contacts sont désinfectés.

Et la rentabilité?

Après un démarrage en forme de test, la semaine dernière, Céline se réjouit de l'engouement de ses clientes. "Elles adorent, tout se passe très naturellement et sereinement". Et les achats sont là." En fait, comme les clientes sont sereines et que nous avons le temps de les conseiller, elles repartent souvent avec 1 ou 2 looks, et si ça continue comme ça, la boutique marchera même mieux qu'avant!" Fière d'avoir fait sa révolution à la faveur de cette crise, Céline Lépinay espère conserver ces rendez vous individuels une fois la crise sanitaire terminée.

La Maison Prune, 14 rue Castillon à Bordeaux

