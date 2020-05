"La relance éco" : à Bordeaux, la seconde renaissance d'un petit patron

Après avoir perdu son entreprise dans un incendie à Bordeaux en mai 2019, Stéphane Martinet redémarre son activité de location d'espaces de réunions aux entreprises pour la 2ème fois en moins d'un an. Et assure être toujours aussi attiré par le monde de l'entreprise!

Il y a tout juste un an, le 25 mai 2019, Stéphane Martinet, perdait son outil de travail quasiment sous ses yeux. Plusieurs bâtiments de la rue Ferrère à Bordeaux, dont l'appartement qu'il utilisait pour son activité professionnelle - la location d'espaces de réunions pour les entreprises - étaient partis en fumée lors d'un important incendie. Après une longue procédure de reconstruction, et d'indemnisation, le chef d'entreprise avait réussi à retrouver un nouveau local à quelques pas de l'ancien, et venait de rouvrir ses portes début mars. 15 jours avant le début du confinement, et donc d'un nouvel arrêt brutal de son activité.

Un 2ème départ plus compliqué

Stéphane Martinet a donc décidé pour la 2ème fois en un an, de relancer son activité. Un nouveau départ qu'il estime plus compliqué que le précédent. "Après l'incendie" explique-t-il, "je suis reparti de zéro certes mais sans aucune contraintes. Cette fois, j'ai toujours mon local mais je ne peux plus l'utiliser comme je l'avais prévu, et c'est plus compliqué".

En raison des distances sociales, les espaces loués par Stéphane au sein de son entreprise, baptisée Autre Ambiance, ne peuvent plus accueillir qu'une douzaine de personnes maximum. "J'avais des réservations pour des groupes plus importants qui sont donc annulées". Et c'est finalement ce manque de perspective pour les mois à venir qui inquiète le plus le chef d'entreprise.

Des dossiers à longueur de journée

En attendant que ses clients reviennent plus nombreux, comme beaucoup de TPE Stéphane doit faire face à d'importantes difficultés financières. Il passe donc actuellement ses journées à remplir des dossiers pour essayer de prétendre aux différentes aides mises en place par l'Etat, la Région, ou encore Bordeaux Métropole. "Mais ces dossiers sont très compliqués à remplir pour des entreprises récentes comme la mienne, pour l'instant, je ne rentre pas dans les cases" se désole le petit patron.

Quel avenir pour les réunions d'entreprises?

Après 2 mois de confinement, beaucoup d'entreprises ont pris l'habitude de remplacer les réunions avec leurs salariés ou leurs clients par des visioconférences. Mais le patron d'Autre Ambiance ne se dit pas inquiet pour l'avenir et compte même faire de son activité une force.

"Je pense que le confinement que nous venons de vivre nous a montré l'importance des réunions physiques et la froideur des visioconférences. Chez moi, les entreprises peuvent à nouveau organiser leurs réunions en toute sécurité, et en toute convivialité" explique Stéphane, qui ne s'avoue donc absolument pas vacciné contre entrepreneuriat. Et quand on lui demande ce qui le fait tenir depuis des mois, le bordelais un brin d'émotion dans la voix, répond sans hésiter: "Mon père! Il était lui aussi entrepreneur, et je discute beaucoup avec lui. Cette période nous a d'ailleurs énormément rapprochés".

Autre Ambiance, 11 rue Foy à Bordeaux.

