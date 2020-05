"La relance éco" : à Bordeaux, Mollat, la plus grande librairie indépendante de France, rouvre ce lundi

Après près de deux mois d’arrêt avec le confinement, beaucoup d’entreprises reprennent leur activité à partir de ce lundi 11 mai. C'est le cas de la librairie Mollat à Bordeaux, la plus grande librairie indépendante de France et l'une des institutions du commerce bordelais. Elle rouvre ses portes à 11h15.

La chaîne du livre était rompue

En 120 ans d’existence qui lui ont vu traverser deux guerres mondiales, la librairie Mollat n’avait jamais connu une fermeture de ce type. Du jour au lendemain, le 17 mars dernier, l’activité s’est arrêtée. La grande majorité des 120 personnes qui travaillent dans la librairie a été placée en chômage partiel. On aurait alors pu penser que Mollat allait organiser des livraisons ou un drive pour répondre aux besoins de tous ces gens qui se sont retrouvés des heures confinées dans leur canapé avec le temps de se plonger dans un bon bouquin. Mais la librairie s’est retrouvée face à un autre problème : la chaîne du livre était rompue. En clair, une fois les livres en stock vendus, il n’était plus possible de se réapprovisionner. Mollat n’a pu reprendre les commandes sur son site internet que le 30 avril et le 91, l’espace dédié au retrait des commandes, n’a rouvert que le 4 mai.

On a bien senti l’appétit pour la lecture pendant le confinement.

Bien sûr, comme dans tous les commerces, il faut respecter les conditions sanitaires. Avec une seule entrée au 93 de la rue de la Porte-Dijeaux, des horaires un peu réduits (de 11h à 19h du lundi au samedi), un filtrage et un nombre limité de personnes à l’intérieur, un marquage au sol pour les distances de sécurité. Avec également du gel hydroalcoolique à l’entrée, à la sortie et même dans les rayons car le livre est un objet que l’on touche, voire que l’on feuillette avant de se décider à l’acheter.

La période reste donc compliquée pour la vénérable institution bordelaise. Les rencontres, à la Station Ausone, restent impossible pour le moment. Mais Mathilde Mollat, qui gère notamment la communication de la librairie, veut être optimiste. Selon elle, “on a bien senti l’appétit pour la lecture” pendant ce confinement et une “envie de retrouver les livres” qui semble se confirmer sur les commandes enregistrées ces derniers jours.

