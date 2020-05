"La relance éco" : à Bordeaux, on peut rejouer au tennis à la Villa Primrose, sous conditions

Créé en 1897, le club de tennis de Bordeaux de la Villa Primrose, a du fermer ses portes mi-mars et annuler son tournoi ATP qui aurait du débuter le 11 mai. Après 55 jours de confinement, les parties peuvent reprendre, mais, en simple uniquement, et chacun avec ses propres petits balles jaunes.

Repos forcé durant deux mois à cause du coronavirus, pour l'emblématique club de tennis de Bordeaux. Et la reprise est très progressive depuis lundi 11 mai.

La semaine de déconfinement a d'ailleurs débuté par un faux départ. En raison des trombes d'eau qui ont accompagné le premier jour de la semaine à Bordeaux et en Gironnde. Frustration supplémentaire confie Bernard Dupouy, le président du club. Il a vécu l'interdiction de pratiquer n'importe quel sports en club en général et de jouer au tennis en particulier, comme "un coup de massue", à la mi-mars. Contraint de mettre ses 12 profs au chômage partiel, alors que la saison de terre battue allait démarrer pleinement comme à chaque printemps. Seuls les 4 agents d'entretien des courts en terre ocre, sont restés travailler, pour bichonner les 18 courts, dont 15 en terre battue. Plus de matches, pas de club-house, restaurant fermé, c'est toute la vie sociale du club créé en 1897 qui a été mis en sommeil durant 55 jours : 1500 licenciés pour le tennis, et 300 pour le hockey sur gazon (qui ne savent pas quand ils pourront reprendre de leur côté).

On joue - en simple uniquement- et on repart ; le protocole sanitaire est strict

Les tennismen et women peuvent revenir à Primerose. Mais, il faut le rappeler, le tournoi professionnel BNP Paribas Primrose comptant pour l'ATP qui aurait du démarrer lundi, est annulé. Edition 2020, qui aurait été la 13ème, "et c'est peut-être un signe" dit en souriant Bernard Dupouy, est annulée et pas reportée à plus tard. Trop compliqué de trouver une place dans le calendrier, d'autant que le tournoi du Grand Chelem de Roland Garros, déplacé de fin mai à septembre, n'est pas à 100% de se tenir cette saison.

Pour le reste, il est donc possible de rejouer mais uniquement en simple. A un contre un donc, mais sans prendre sa douche sur place. C'est fermé. On vient jouer, on repart et on ne sert pas la main de son adversaire. On vient également avec ses propres petites balles jaunes, que l'on marque, "parce que selon le protocole de la Fédération, on ne ramasse que les siennes".

L'école de tennis (et ses 600 enfants) reste à l'arrêt pour l'instant. Les cours individuels peuvent être donnés. Pas les cours collectifs. "C'est déjà ça", relativise Bernard Dupouy, qui ne se trouve presque "chanceux" quand il se compare à ses collègues des sports collectifs.

