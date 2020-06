La Relance Eco : A Bosdarros, l’Aventure Parc retrouve enfin ses aventuriers

Parcours dans les arbres ou sur des filets, vous pourrez désormais retrouver vos sensations fortes au sein de l’Aventure Parc de Bosdarros. Depuis ce samedi 6 juin, le site de loisirs a rouvert ses portes pour débuter l’été sous le signe du jeu et de la nature.

A l’exception du saut Banana Jump et de la structure gonflable, toutes les activités proposées par le site de Bosdarros (à dix kilomètres de Pau) sont de nouveau accessibles à toute la famille. 110 jeux dans les arbres, répartis sur 14 parcours entièrement sécurisés. Vous pourrez vous élancer sur des tyroliennes, un vélo volant, le parcours sur filet et même vous prendre pour Tarzan le temps d’une journée.

Masques et gants obligatoires

Alain Larraguéta, le directeur de l’Aventure Parc, a été le premier à faire revivre le site naturel et ludique à quelques jours de sa réouverture. Désormais, tout est prêt. Il vous faudra réserver en ligne depuis le site de l’Aventure Parc ou par téléphone au 06 76 74 21 39. Le masque est obligatoire dès 11 ans pour avant et après l’activité, et les distances de sécurité devront être préservées. Une paire de gants (vendue sur place pour 2 euros si nécessaire) est aussi obligatoire pour profiter de toutes les activités.

Ainsi que d’un peu de courage, l’envie de se dépasser, et de passer une belle journée en famille ou avec ses amis (mais pas plus de dix personnes par groupe) à quelques kilomètres de Pau. L’Aventure Parc est ouvert chaque week-end de juin, puis du mardi au dimanche dès le 4 juillet prochain.

