La relance éco: à Bouguenais, Cap Latitude refuse de subir la crise

Olivier Leneveu, le gérant de Cap Latitude refuse de baisser les bras même si depuis le printemps les affaires sont difficiles « On est sur un chiffre d’affaires annuel d’environ 1M€ , en 2020 on réalisera probablement pas plus de 400 000 € » Pour survivre l’agence de Bouguenais a eu recours au Prêt Garanti par l’État et a proposé à ses clients des avoirs, et non des remboursements, comme une ordonnance du gouvernement l’y autorise.

Cap Latitude est spécialiste de l'organisation et l'accompagnement de circuits en camping-car

L’agence de Bouguenais qui emploie deux salariés veut maintenant rebondir. Pour y parvenir Olivier Leneveu adapte son offre de voyage en proposant pour la fin de l’année des circuits camping-cars en France « Les voyages en France représentent habituellement 20 % de notre offre, on va évidemment développer de nouveaux circuits, il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre pays. Aujourd’hui la France compte 250 à 300 000 camping-caristes, on fait voyager 500 équipages par an, j’estime qu’il y a encore beaucoup de gens à qui des offres de voyages pourraient convenir »

Parmi les autres mesures pour repartir de l’avant, Cap Latitude va faciliter les conditions d’inscription et d’annulation des séjours, bref Olivier Leneveu refuse de subir la crise « C’est intéressant de se lever le matin et de venir au bureau en se disant, aujourd’hui il faut que je trouve des solutions pour mes employés et pour mes clients. Je suis très motivé, on va tout faire pour être présent dans les années futures » Et pour que la reprise soit totale Cap Latitude espère pouvoir de nouveau organiser des circuits en camping-car en dehors de la France début 2021.

